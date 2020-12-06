Giresunspor, Süper Lig yarışında aldığı 3 puana sevindi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında, dün sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yenen Giresunspor, topladığı 20 puanla Süper Lig yarışından kopmuyor.

Sezona deplasmanda 3-1'lik Aydeniz Et Balıkesirspor mağlubiyetiyle başlayan yeşil beyazlılar, 2. haftada Menemenspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Giresun ekibi, ligin 3'üncü haftasında deplasmanda Bursaspor önünde alınan 2-1'lik galibiyetle çıkışa geçti.

Karadeniz temsilcisi, son 10 haftada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, sadece 8'inci haftada sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 kaybetti.

Yeşil beyazlı ekip, toplamda ulaştığı 20 puanla ligde 5'inci sıraya kadar yükseldi ve bir üst lig mücadelesinde "Ben de varım" dedi.

Giresunspor, iç sahada daha başarılı sonuçlara imza attı. Evindeki karşılaşmalarda 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 9 puan elde etti.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, ligde alınan başarılı sonuçlarla sezon başındaki Süper Lig hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

İyi bir yönetim, teknik ve oyuncu kadroları bulunduğunu, Giresun halkının da sağladığı destekle güzel bir hava yakaladıklarını belirten Ayhan, "Bir hedef doğrultusunda sezona başladık. Bu yolda da emin adımlarla yürüyoruz. Giresunspor olarak Süper Lig yarışında son haftaya kadar yer alacağız. Sezon sonunda da bir üst lige yükselmek en büyük arzumuz." dedi.



