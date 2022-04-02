Giresunspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Giresun Sivas maç sonucu | Süper Lig'in 31.haftasında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Giresuspor Sivasspor maçı ne oldu?
Süper Lig'de 31.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise haftanın açılış maçında alınan sonucu araştırmaya başladı.
Giresunspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Giresunspor ile Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri 73 ve 79.dakikalarda Umut Nayir'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 39.dakikada Kayode ile 44.dakikada Gradel kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 41'e Giresunspor ise 36'ya yükseltti.