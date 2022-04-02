  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Giresunspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Giresun Sivas maç sonucu | Süper Lig'in 31.haftasında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Giresuspor Sivasspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:04:00 -
Giresunspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de 31.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise haftanın açılış maçında alınan sonucu araştırmaya başladı.

Giresunspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Giresunspor ile Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri 73 ve 79.dakikalarda Umut Nayir'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 39.dakikada Kayode ile 44.dakikada Gradel kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 41'e Giresunspor ise 36'ya yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay