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Spor Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı
Spor

Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı

TFF 1. Lig'de sezona 44 yıllık Süper Lig özlemini giderme hedefiyle başlayan Giresunspor, ilk yarıyı 35 puanla lider bitirdi - Kulüp başkanı Hakan Karaahmet: "44 yıllık özlemi sonlandırma adına sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:21:10 -
Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son verme hedefiyle başladığı sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

Geride kalan 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Karadeniz temsilcisi, 35 puanın 20'sini iç sahada elde ederken, deplasmanlarda ise 15 puan almayı başardı.

Giresunspor, 8. haftada Ümraniyespor önünde evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde çıkışa geçti ve son 9 maçta hiç mağlup olmadı.

Yeşil beyazlılar, son 9 karşılaşmada sahadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Son 6 maçın tamamını kazanma başarısı sağlayan Giresun temsilcisinin, 9 maçta topladığı 23 puan ise devreyi zirvede tamamlamasında önemli rol oynadı.


- Son 6 maçta kalesini gole kapattı


Ligde yakaladığı çıkışın yanı sıra Giresunspor, son 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Karadeniz ekibi, 11'inci haftada İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kalesini adeta gole kapattı.


- Son dakikalarda attığı gollerle 10 puan topladı


Giresunspor, maçların son dakikalarında attığı gollerle 10 puan toplamayı başardı.

Son dakika golleriyle yeşil-beyazlılar, Boluspor'u 2-1, Adanaspor'u 4-3 ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı.


- 44 yıllık Süper Lig özlemi


1970-1971 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'ne (Süper Lig) yükselen Karadeniz temsilcisi, 5 sezon burada mücadele etti.

Trabzonspor'un ikinci şampiyonluğunu kazandığı 16 takımlı 1976-1977 sezonunda ise son sırada yer alarak bir alt lige düştü.

Giresun ekibi, o sezondan itibaren Süper Lig'e yükselemezken, kulübün bir üst lig özlemi 44 yıldır devam ediyor.


- Başkan Karaahmet: "Takımımıza güveniyoruz"


Kulüp başkanı Hakan Karaahmet, AA muhabirine, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını lider tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligin ikinci yarısında da aynı özveriyi, çalışkanlığı ve mücadeleyi ortaya koyacaklarını vurgulayan Karaahmet, "Takımımıza güveniyoruz. Giresun'un 44 yıllık Süper Lig özlemi var. Bu 44 yıllık özlemi sonlandırma adına sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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