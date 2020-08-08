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Spor

Giresunspor Kulübünün yeni başkanı Hakan Karaahmet oldu

Hakan Karaahmet: "Kazanan Giresunspor oldu, bundan sonra her şeyi geride bırakıyoruz. Hep beraber daha iyi günlere yürüyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:25:59 -
Giresunspor Kulübünün yeni başkanı Hakan Karaahmet oldu

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına Hakan Karaahmet seçildi.

Kulübün geçen hafta ertelenen olağanüstü genel kurulu, Aksu Mahallesi'ndeki Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı.

Genel kurulda, Hakan Karaahmet ve Osman Çırak başkanlık için yarıştı. Kullanılan 481 oyun 297'sini alan Hakan Karaahmet, başkan seçildi. Osman Çırak 175 oy alırken, 9 oy da geçersiz sayıldı.

Hakan Karaahmet, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendisini başkanlık görevine layık gören herkese teşekkür etti.

"Bundan sonra gün bütünlük günüdür." diyen Karaahmet, şunları kaydetti:

"Kazanan Giresunspor oldu, bundan sonra her şeyi geride bırakıyoruz. Hep beraber daha iyi günlere yürüyeceğiz. Kendimize her zaman şunu söyleyelim, Giresunspor varsa her şey geride kalır. Bunu rakibim Osman başkan da biliyor, geçmişte kongrede ben kaybettim, teşekkür ettim ve gittim. O gün o başkan oldu, şimdi de kısmet banaymış."

Karaahmet'in yönetim kurulu ise Hasan Yılmaz, Erol Karadere, Abdüsselam Çağırıcı, Hüseyin Taşkın, Mustafa Tütüncü, İsmail Kurt, Özkan Akıllı, Ferhat Karademir, Tahsin Çoban, Ercan Ayhan, Sinan Akgün, Gürkan Temür, İbrahim İnanç, Şükrü Henden ve Savaş Şahin'den oluştu.

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