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Giresunspor galibiyete kilitlendi

1. Lig'in 7. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışlarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

30 Eylül 2018 Pazar 14:42
Giresunspor galibiyete kilitlendi

Yeşil Beyazlı Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Bahattin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu ve rakiplerini çok ciddiye aldıklarını belirtti.

"Çok zor bir maç..."

Giresunspor'u zor bir 90 dakikanın beklediğini ifade eden Kurt, "Adanaspor geride kalan 6 maçta henüz galibiyete ulaşamadı. Bizim kadar rakibimizin de şiddetle üç puana ihtiyacı var. İki ekip de üç puana ulaşma adına 90 dakika sonuna kadar savaşmak durumunda. O nedenle her iki takımı da çok zor bir maç bekliyor." diye konuştu.

Kurt, saha ve seyirci avantajlarının olduğunu, bunu en iyi şekilde kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Avantajımızı en iyi şekilde değerlendirerek Adanaspor karşısında galip geleceğimize inanıyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışımızı sürmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:42
  1. Giresun
  2. Adana
  3. giresunspor
  4. adanaspor

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