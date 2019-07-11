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Giresunspor, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'ı transfer etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
Giresunspor, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'ı transfer etti


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 31 yaşındaki futbolcular Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ve orta sahada görev alan Bekir Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Ahmet İlhan Özek'in çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kendisinin Giresunspor'umuza da başarıyla hizmet edeceğine inanıyoruz. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Yılmaz ile yapılan anlaşmanın da iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Eren, yönetim kurulu olarak güçlü bir Giresunspor oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Açıklamada, her iki oyuncunun da Erzurum kampına katılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
  1. Ahmet İlhan Özek
  2. Bekir Yılmaz
  3. Giresunspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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