Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!

22 Ağustos’da şiddetli sağanağın sele dönüştüğü Giresun’da ağır hasar gören ilçelerde temizlik çalışmaları devam ederken vatandaşlarn sul ve elektirik başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor.

Alt yapı sisteminin tamamen çöktüğü Dereli ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çalışma yürütülüyor.

Dereli ilçe merkezinin yanı sıra bölgedeki köylerden de vatandaşlar yardım almak için ilçeye geliyor. Ancak heyelan nedeniyle çöken köy yollarından ilçeye ulaşmak güç duruma geldi.

Böyle bir ortamda ilçe merkezine ayağında çamura bulanmış kara lastiği ile gelen yaşlı bir teyzeye görevliler çizme hediye etmek istedi. Cefakar ve fedakar Karadeniz kadınının güzel ve temiz kalbini yansıtan yaşlı kadının çizme teklifine verdiği cevap duygulandırdı.

Yaşlı kadın ilçenin yeniden eski haline dönmesi için çalışan görevlilerin çizmeye kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterel çizmenin çalışanlara verilmesini istedi.

“İlk önce onlara vereceksiniz” diyerek çizme teklifini reddeden kadın “Bu kara lastikle geriye nasıl döneceksiniz?” sorusuna “dönerim” diyerek cevap verdi.

Yaşlı kadın görevlilerin uzun ikna çabaları sonunda çizmeleri giymeyi kabul etti. Görevlilerle birlikte çay içip sohbet eden yaşlı kadın ihtiyacı olan şeyleri aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.