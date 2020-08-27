  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!
Yerel

Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!

Sel felaketinin yaşandığı Giresun’da yardım almaya gelen sel mağduru bir kadına ayağındaki kara lastiği gören görevliler çizme vermek istedi. Görevlilerin çizme teklifine yaşlı Karadenizli kadının verdiği cevap Anadolu insanının saf ve temiz kalbini bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:23:00 - 2020-08-27 13:07:14

22 Ağustos’da şiddetli sağanağın sele dönüştüğü Giresun’da ağır hasar gören ilçelerde temizlik çalışmaları devam ederken vatandaşlarn sul ve elektirik başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor.

Alt yapı sisteminin tamamen çöktüğü Dereli ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çalışma yürütülüyor.

Dereli ilçe merkezinin yanı sıra bölgedeki köylerden de vatandaşlar yardım almak için ilçeye geliyor. Ancak heyelan nedeniyle çöken köy yollarından ilçeye ulaşmak güç duruma geldi.

Böyle bir ortamda ilçe merkezine ayağında çamura bulanmış kara lastiği ile gelen yaşlı bir teyzeye görevliler çizme hediye etmek istedi. Cefakar ve fedakar Karadeniz kadınının güzel ve temiz kalbini yansıtan yaşlı kadının çizme teklifine verdiği cevap duygulandırdı.

Yaşlı kadın ilçenin yeniden eski haline dönmesi için çalışan görevlilerin çizmeye kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterel çizmenin çalışanlara verilmesini istedi.

“İlk önce onlara vereceksiniz” diyerek çizme teklifini reddeden kadın “Bu kara lastikle geriye nasıl döneceksiniz?” sorusuna “dönerim” diyerek cevap verdi.

Yaşlı kadın görevlilerin uzun ikna çabaları sonunda çizmeleri giymeyi kabul etti. Görevlilerle birlikte çay içip sohbet eden yaşlı kadın ihtiyacı olan şeyleri aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Karadenizli öyledir çünkü devleti kendinin ailesi gibi bilir.
  • Yanıtla
Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!
Gündem

Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!

Bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı söyleşiyi aktaran gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakan Albayrak’ın Avrupalı..
Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...
Eğitim

Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...

Uzaktan eğitimle önümüzdeki pazartesi günü açılacak olan okullarda eğitim sürecinin nasıl olacağının detayları ortaya çıktı. ..
İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar
Dünya

İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

Çin ile Hindistan arasında yeni gerilim yaşandı. Hint birliklerinin Rus hava savunma füzeleriyle sınıra yerleştiği belirtildi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı