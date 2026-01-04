  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı

Petrol devi Venezuela'yı nasıl etkileyecek? Altın ve petrol fiyatları canlı, dakika dakika takip ediliyor! Talebi artırabilir

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump’a ders verdi

Manifatura Ne Demek?

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor
Kobi Giresunlu kadın girişimci kendi markasını kurdu
Kobi

Giresunlu kadın girişimci kendi markasını kurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Giresunlu kadın girişimci kendi markasını kurdu

Giresun’da yaşayan Emel Çakır, KOSGEB’in Genç Girişimci Destek Programı ile kurduğu tesiste fındıktan katma değerli ürünler üreterek bayilik ağıyla Türkiye geneline ulaşıyor.

Giresun’da yaşayan 38 yaşındaki Emel Çakır, yıllarca çalıştığı tekstil sektörünün ardından kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Evli ve iki çocuk annesi olan Çakır, bir arkadaşının yönlendirmesiyle fındık işleme tesisi kurmak için KOSGEB’in Genç Girişimci Destek Programı’na başvurdu. Aldığı destekle geçen yıl kentte fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Çakır, kendi markasıyla iç fındık ve fındık ezmesi üretimine başladı.

 

Bayilik sistemi kurdu

Kurduğu bayilik sistemiyle ürünlerinin İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da pazarlanmasını sağlayan Çakır, bayi sayısını ülke genelinde artırmayı hedefliyor. Emel Çakır, 16 yıl tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

 

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurma adına KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı'na başvuruda bulunduğunu belirten Çakır, kurum tarafından destek almaya hak kazandığını ifade etti.

 

Kendi işinin patronu oldu

Tesisini bir yıl önce kurduğunu ve kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çakır, "Buranın hikayesine bir yıl önce başladık. Kendi işimin patronu olmak istedim. Bu sektörle alakalı bu işi yapan arkadaşımın tavsiyesi oldu. Ben de araştırmalar yaptım. KOSGEB'in kadın girişimcilere desteği olduğunu öğrendim. Başvurduk ve destek aldık." dedi.

 

Çakır, işletmede fındık kırımı, kavurması ve paketlenmesi işlemlerinin yanı sıra kendi markasıyla iç fındık ve ezme gibi ürünleri de ürettiğini aktardı.

 

Müşterilerinden güzel geri dönüşler aldıklarına değinen Çakır, "Bir yıl önce faaliyete geçmemize rağmen yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Özellikle bir kadın girişimci olmamdan dolayı daha çok destekliyorlar. Kadınlar bu işi nasıl başardığıma yönelik sorular soruyorlar." ifadelerini kullandı.

 

Giresun ve bazı illerde bayilerinin bulunduğunu ifade eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da bayilerimiz var. Yine Giresun'da üç bayimiz mevcut. Özellikle Giresun fındığı olduğunu belirterek kavrulmuş fındıklar ve ezmelerimizi gönderiyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güzel geri dönüşlerle daha da güçleniyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha da büyümek için uğraşacağız."

Çakır, eşinin yanı sıra zaman zaman arkadaşlarının da kendisine imalatta yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

15 hükümlü devlet desteğiyle yeni bir hayat kurdu
15 hükümlü devlet desteğiyle yeni bir hayat kurdu

Kobi

15 hükümlü devlet desteğiyle yeni bir hayat kurdu

Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular!
Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular!

Kobi

Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular!

Felç kaldı, sporla hayata tutundu! Devlet desteğiyle iş hayali gerçek oldu
Felç kaldı, sporla hayata tutundu! Devlet desteğiyle iş hayali gerçek oldu

Yaşam

Felç kaldı, sporla hayata tutundu! Devlet desteğiyle iş hayali gerçek oldu

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!
Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

Kobi

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali
KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Kobi

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23