Giresunlu kadın girişimci kendi markasını kurdu

Giresun’da yaşayan 38 yaşındaki Emel Çakır, yıllarca çalıştığı tekstil sektörünün ardından kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Evli ve iki çocuk annesi olan Çakır, bir arkadaşının yönlendirmesiyle fındık işleme tesisi kurmak için KOSGEB’in Genç Girişimci Destek Programı’na başvurdu. Aldığı destekle geçen yıl kentte fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Çakır, kendi markasıyla iç fındık ve fındık ezmesi üretimine başladı.

Bayilik sistemi kurdu

Kurduğu bayilik sistemiyle ürünlerinin İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da pazarlanmasını sağlayan Çakır, bayi sayısını ülke genelinde artırmayı hedefliyor. Emel Çakır, 16 yıl tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurma adına KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı'na başvuruda bulunduğunu belirten Çakır, kurum tarafından destek almaya hak kazandığını ifade etti.

Kendi işinin patronu oldu

Tesisini bir yıl önce kurduğunu ve kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çakır, "Buranın hikayesine bir yıl önce başladık. Kendi işimin patronu olmak istedim. Bu sektörle alakalı bu işi yapan arkadaşımın tavsiyesi oldu. Ben de araştırmalar yaptım. KOSGEB'in kadın girişimcilere desteği olduğunu öğrendim. Başvurduk ve destek aldık." dedi.

Çakır, işletmede fındık kırımı, kavurması ve paketlenmesi işlemlerinin yanı sıra kendi markasıyla iç fındık ve ezme gibi ürünleri de ürettiğini aktardı.

Müşterilerinden güzel geri dönüşler aldıklarına değinen Çakır, "Bir yıl önce faaliyete geçmemize rağmen yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Özellikle bir kadın girişimci olmamdan dolayı daha çok destekliyorlar. Kadınlar bu işi nasıl başardığıma yönelik sorular soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Giresun ve bazı illerde bayilerinin bulunduğunu ifade eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da bayilerimiz var. Yine Giresun'da üç bayimiz mevcut. Özellikle Giresun fındığı olduğunu belirterek kavrulmuş fındıklar ve ezmelerimizi gönderiyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güzel geri dönüşlerle daha da güçleniyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha da büyümek için uğraşacağız."

Çakır, eşinin yanı sıra zaman zaman arkadaşlarının da kendisine imalatta yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.