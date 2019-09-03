Balık sezonunun ilk günlerinde balığın az olması nedeni ile tezgahlardaki fiyatlar cep yaktı. Fiyatların yüksekliği vatandaşların ilgisini azaltırken, balıkçılar fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini söyledi.

Av yasağının 1 Eylül’dekalmasının ilk günlerinde Giresunlu balıkçılar umduklarını bulamadı. Yakalanan balıkların az olması nedeni ilefiyatların yüksek olması da vatandaşı memnun etmedi.

Giresun’da balıkçılar, balığın çok az miktarda gelmesi nedeniyle fiyatların beklenenden yüksek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon tezgahların palamut balığıyla şenlendiğini hatırlatan balıkçılar, kilosu ortalama 15 TL’den satılan istavritin ise bu yıl 25 liradan tezgahta yerini aldığını belirtti.

Balıkçı Şevki Güdük, “Sezon açıldı ama özellikle palamut geçen yıl tezgahlarımızda baş köşede yerini almıştı. Bu sezon az miktarda avlanan yerli hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların fiyatları da haliyle yüksek oldu. Hamsinin fiyatı 25 TL, mezgit ve istavritin fiyatları ise 20-25 lira seviyesinde değişiyor. Fiyatların yüksek olması nedeni ile vatandaşlardan gelen talep de ilk günlerde haliyle az oluyor” dedi.

Bazı balıkçılar ise tutulan balıkların standart boyundan küçük olduğuna dikkat de çekerek ilerleyen günlerdebalık avından umutlu olduklarını ve ve fiyatların ucuzlayabileceğini ifade ettiler.