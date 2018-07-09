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Giresun'dan acı haber geldi: 1 şehit

Bu sabah Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu 1 asker yaralanmıştı. Yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü açıklandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
Giresun'dan acı haber geldi: 1 şehit

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bu sabah Kavaklıbel mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaştı.

Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralanırken, örgüt mensupları ormanlık alana kaçtı.

YARALI ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı asker, Güce Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulans ile Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker, kurtarılamayarak şehit oldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
  1. Giresun
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. şehit asker
  4. Güce Devlet Hastanesi
  5. Tirebolu Devlet Hastanesi

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