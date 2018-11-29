



GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, bu maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Giresunspor maçının da zirve yarışı için önemli bir müsabaka olduğunu ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz konumu itibarıyla mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Biz de üst sıralarda olabilmek için kazanmalıyız. Bizim açımızdan iç veya dış saha fark etmez. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Giresun'a kazanmak için gidiyoruz. İnşallah onlardan daha iyi mücadele ederek Giresun'dan 3 puanla dönmek istiyoruz."



