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Yerel Giresun’daki selin ardından kente yağmacılar dadandı
Yerel

Giresun’daki selin ardından kente yağmacılar dadandı

Sel felaketini en acı bir şekilde yaşayan Giresun’da vatandaşların yaraları sarılmadan kente yağmacılar dadandı. Dereli ilçesinde dışarıdan geldiği tespit edilen yağmacılar fındık çuvallarını çalarken suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:42:00 -
Giresun’daki selin ardından kente yağmacılar dadandı

Giresun tarihinin en büyük felaketini dün yaşadı. Dereli ilçesi başta olmak üzere Tirebolu, Doğankent, Piraziz, Bulancak ve Güce ilçelerinde ağır maddi hasar meydana geldi.

Kent merkezinin balçık ve kaya parçaları ile kaplandığı Dereli ilçesinde ise ‘insanlık öldü mü?’ diye sordurtan bir olay yaşandı.

Yağmacılar suçüstü enselendi

Felakette evlerini ve dükkanlarını kaybeden ve vatandaşların yaraları sarılmadan kente yağmacılar dadandı.

Dereli’de selde bulduğu fındık çuvallarını götürmeye çalışan iki kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Yabancı olduklarını anladıkları 2 kişiyi durduran vatandaşların fındık çuvallarını nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan iki kişinin hemen etrafı çevrildi.

İlçeye dışarıdan geldikleri tespit edilen hırsızlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yorumlar

Zafer

Asıl ilgilenilmesi gereken işte bu insanlığımız nereye gidiyor en basiti bu geleceğimiz pek parlak değil
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Candan

bu yaratıklar ne için yaşasınlar'ki kime ne faydaları olur asın gitsinler
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