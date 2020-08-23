  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi
Aktüel

Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:00:19 -
Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a iki sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiği ifade edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak
Dünya

İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı ikazı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı