Giresun'da uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi ve uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesine yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, bin 103 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan G.G, M.E. ve A.R.Z, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

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