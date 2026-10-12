TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Gök Vatan’ı yeni nesil KAAN’lar ile donatacağız

TUSAŞ'ın HÜRKUŞ, ANKA, ATAK, GÖKBEY, HÜRJET projeleriyle ilgili konuşan Demiroğlu, "2026 itibariyle 13 tane kendimize özgün platformumuz var. Gerçekten biz yaptığımızda güzelini yapabiliyoruz. Başkasına bakmamıza gerek yok. Uçtukları zaman dediler ki 'tamam, çok güzel bir uçak, biz bunu istiyoruz.' Şimdi teslimatlara başladık. Azerbaycan'a gidiyoruz. Sonra başka yerlerde satacağız. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da satacağız. Daha biz, teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmadan İspanya dedi ki, ‘bunu beğendim, almak istiyorum.’ 30 tane aldı, imzaladık. İspanya’ya 2028 yılında teslimatları yapmak için çalışıyoruz. Teslim etmeden 15 tane daha almak için de İspanya plan yapıyor. Arkasından başkası gelecek. 5. nesil KAAN var. 6. Nesil KAAN’ı yapacağız. Dünyada 4 tane ülke yapabiliyor. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye yapıyor. Almanya, İngiltere gibi ülkelerden daha ilerideyiz. KAAN zaten uçtu, yenisi de inşallah bu sene içerisinde uçacak. Onu da sizlerle paylaşmayı bekliyoruz. ATAK helikopter sınıfın en iyisi, Gelenlere diyoruz ki 'bak en iyisi, beğenmezsen de parasını geri göndereceğim.' O kadar arkasında duruyoruz. GÖKBEY, her gördüğümde acayip hoşuma gidiyor. Adı GÖKBEY ama kızım gibi. Altında ATAK var. Onun altında 10 tonluk helikopterimiz var. 8 tanesini, yangın söndürmede kullansın diye Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü için yapıyoruz. 4 ton su atacak bir seferde. Arkasında ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3 var" dedi. Üniversitede eğitim gördüğü dönemde birçok insanın Türkiye'nin bu başarılarını hayal bile edemediğine dikkat çeken Dr. Demiroğlu, "Hoca sınav yapıyor, soruda, türbin kanatlarının arasından geçen hız üçgenlerini sormuş, 'bunlardan yola çıkarak türbinin gücünü hesaplayın' demiş. Hesaplıyorum ama hocaya da kızıyorum. 'Hocam, Allah'ını seversen, sanki Türkiye'de biz türbin yapacağız da sen bana türbin hesabı yaptırıyorsun, şöyle piyasaya çıktığımızda işimize yarayacak bir şeyler öğretsene bize, hesap öğret, tesisatçı olalım' diyorum. Öyle o zamanlar doğalgaz yeni gelmişti. Bu 1991 yılında oluyor. Ben 1996 yılında Amerika'da türbin yapan bir şirkette çalışmaya başladım. 25 sene sonra, 2018 yılında TUSAŞ’ta uçak helikopter motoru projesinin başındaydım. Şimdi sizler ne kadar şanslısınız, çok kıskanıyorum. 'Yapamazsınız, edemezsiniz, siz bu işi beceremezsiniz, size yaptırmazlar, işin mi yok, başımıza icat çıkarma' gibi gibi bir sürü şeyin söylendiği o yılları bilen büyüklerimiz zaten benimle aynı şeyi paylaşmışlardır. Ama sizler şu anda özellikle TEKNOFEST'lerden sonraki süreçte, bu okullarda okuyan gençler olarak müthiş şanslısınız. Bırakın, 'yapamazsınız' denilmeyi, 'bak biz buraya kadar yaptık, sizler de daha iyisini yapabilirsiniz, alın size fırsat, hadi yapın' denilen bir dönemden geçiyoruz. Bunları iyi kullanın. Bu fırsatlar gelir, giderler. Siz daha öğrenmenin baharınızdasınız. Lütfen bunları çok iyi kullanın. Sosyal medyada video seyrederek vaktinizi geçirebilirsiniz ama boşa harcamış olursunuz. Tabii ki eğleneceksiniz ama işinizin, vaktinizin büyük bir kısmını lütfen kendinizi eğitecek, kendinizi geleceğe hazırlayacak, kendinizi yetiştirecek teknolojilere öğrenmeye harcayın" diye konuştu.