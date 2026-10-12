1600 yıllık kapının sırrı ortaya çıktı! Meğer dönüşte buradan geçiyorlarmış!

Altın Kapı’nın tarihçilerin “Via Triumphalis” olarak adlandırdığı “Zafer Yolu” üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Saygılı, şöyle devam etti: “Bu kapı imparatorların şehre giriş çıkış yaptığı törensel bir kapı. Bizans, Roma orduları şehre imparator eşliğinde bu kapıdan giriyorlardı. Aslında Roma’da Kolezyum’un oradaki o büyük zafer takından nasıl ki Roma lejyonerleri ve orduları giriyorlarsa İstanbul’daki karşılığı da bu kapıydı. Bir zaferden geldiği zaman veya savaşa giderken ordu imparator eşliğinde bu kapıdan geçiyordu. Arkamızdaki kapı o yüzden ‘Ana Altınkapı’ olarak geçiyor.” diye konuştu. Saygılı, ana kapının yaklaşık 30 metre genişliğinde olduğunu, sağ ve solunda 9-10 metrelik iki yan kapının bulunduğunu, ön bölümdeki diğer geçidin ise “Küçük Altın Kapı” olarak adlandırıldığını dile getirdi. Altın Kapı’nın törensel işlevinin yanında savunma amacıyla da kullanıldığını vurgulayan Saygılı, “Örneğin 1261’de tekrar İznik’ten gelen VIII. Mihail Palaiolog şehre gireceği zaman buradan bir at arabası eşliğinde değil de ‘Hodegetria Meryem’ dediğimiz bir ikon eşliğinde yürüyerek geçiyor. Yani bir nevi aslında imparator olarak kendisini biraz mütevazı gösterip bir asker gibi geçerek kendisininkini dini bir zafer olarak gösteriyor.” ifadelerini kullandı.