1600 yıllık kapının sırrı ortaya çıktı! Meğer dönüşte buradan geçiyorlarmış!

OSMANLI KAYNAKLARINDA “YALDIZLI KAPI” OLARAK ADLANDIRILDI Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı, yaptığı açıklamada, bugün Yedikule’de bulunan Altın Kapı’nın İstanbul’un ilk ve orijinal altın kapısı olmadığını söyledi. Konstantin döneminde inşa edilen ilk surların şehrin daha iç kesimlerinde bulunduğunu belirten Saygılı, Theodosius döneminde bugün Fatih’in Suriçi bölgesini çevreleyen surların yapılmasının ardından mevcut Altın Kapı’nın da buraya inşa edildiğini anlattı. Saygılı, kapının Latince “Porta Aurea”, Osmanlı kaynaklarında ise “Yaldızlı Kapı” olarak adlandırıldığını aktararak, “Kapıda, aslına bakarsanız böyle bir baştan aşağıya altın kaplama yoktur. Fakat günümüze erişmeyen kitabeler yaldızlı harflerle ve yaldızlı süslemelerle süslendiği için bundan ötürü Altın Kapı olarak adlandırılıyor.” dedi.