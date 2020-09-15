Giresun'da uyuşturucu operasyonu
GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ile 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bulancak ilçesi Esenköy'de uyuşturucu ticareti ve Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.
Köyde İ.B'nin ev, eklenti ve bahçesindeki aramalarda, 17 kök Hint keneviri ile 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.B, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.