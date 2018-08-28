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Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Giresun Bulancak’ta otomobil ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:29
Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Giresun Görele’den İstanbul'a giden aileyi taşıyan 34 FNT 41 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Bulancak iskele mevkisinde yabancı plakalı panelvan tipi araçla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Yeşim Güldalı (29) ile kayınpederi Sami Güldalı (58) öldü, kimlikleri henüz öğrenilemeyen yetişkin ve çocuklardan oluşan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:29
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Giresun
  4. Görele
  5. Karadeniz Sahil Yolu
  6. Bulancak

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