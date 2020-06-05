  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:52:38 -
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tirebolu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Yalıköy mevkisinde Giresun'dan Trabzon yönüne giden Cemil Karacay idaresindeki 54 EP 833 plakalı hafif ticari araç, İbrahim Söylemez'in kullandığı 60 KY 911 plakalı emniyet şeridinde park halindeki lastiği patlamış tıra çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Karacay hafif, araçtaki Ayşe Demirci ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı