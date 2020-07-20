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Aktüel

Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:09:25 -
Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da torbacı olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilde 2 kilo 51 gram esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan D.A.A, K.Y. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

K.Y. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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