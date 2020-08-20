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Aktüel Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
Aktüel

Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:18:30 -
Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi yakınlarında refüje çarparak su kanalına düştü.

Kazada sürücü, eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralandı.

Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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