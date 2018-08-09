Giresun'da sosyal medyadan terör propagandası yapan asker tutuklandı
Tirebolu’da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan asker tutuklandı.09 Ağustos 2018 Perşembe 12:09
Giresu'nda İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli er B.D.'nin farklı isimle sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesabında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.D. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
B.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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