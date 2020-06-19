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Giresun'da silah kaçaklığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:09:00 -
Giresun'da silah kaçaklığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticareti faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, il merkezi ve Dereli ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir sürgü kısmı bulunmayan tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda şarjör ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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