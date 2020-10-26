Giresun'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
GİRESUN (AA) - Giresun'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada Y.B. isimli yolcunun valizinden 12 tabanca ile 12 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.