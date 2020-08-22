  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım kesildi
Aktüel

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:58:28 -
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım kesildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da, aşırı yağışların ardından Yağlıdere Deresi'nin taşması nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım sağlanamıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyle aynı adı taşıyan derenin aşırı yağışlar nedeniyle taştığını ve bu nedenle ilçeye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Ulaşımdaki aksama nedeniyle destek alamadıklarını ifade eden İbaş, "Yağlıdere Emniyet Amirliği'nin önünden dere taştı ve şu an ana yoldan akıyor. Espiye-Yağlıdere yolu kapandı. Dere bu bölgede de yoldan akıyor. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

İbaş, zararı henüz bilmediklerini kaydederek, "Çarşının karşısında yer alan Bük Mahallesi su içerisinde. Su çarşıya da ulaşmak üzere. HES'ler barajlarını açtı. Yağmur sürerse dere çarşı içerisini de basabilir." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’
Gündem

Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Libya’daki durumu değerlendiren Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz..
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı