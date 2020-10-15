  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da sahte içki operasyonu
Aktüel

Giresun'da sahte içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:42:03 -
Giresun'da sahte içki operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, piyasaya sürülmeye hazır 150 litre sahte içki ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki yapımının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde bir iş yerinde bir şişe sahte içki buldu.

Soruşturmayı genişleten ekipler, sahte içkilerin bir depoda saklandığını belirledi.

Depoda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 300 adet şişe içerisinde toplam 150 litre sahte içki ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö. ve H.Z.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.
Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağını ilan etti...
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay