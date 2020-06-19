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Aktüel

Giresun’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:31:56 -
Giresun’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GİRESUN (AA) - Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi.

Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Atatürk Meydanı etrafındaki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar yolda kalırken itfaiye ve polis ekipleri araçlara yardım etti.

Karayolları ve itfaiye ekiplerince su biriken bölgelerde çalışma yapılıyor.

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