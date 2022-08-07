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Yerel Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yerel

Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 13:22:00 -
Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Özgür Yıldırım'ın (32) kullandığı 14 TGK 6 yabancı plakalı otomobil, merkeze bağlı Akçalı köyü Çukur mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Araçtaki Fatma Güler (39) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa Kemal Yıldırım (65) ve A.N.Y. (1) yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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