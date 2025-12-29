Giresun’da manda yetiştiricilerine 12 milyon lirayı aşan destek

  • İSTANBUL
Giresun’da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne üye işletmelere yönelik destekleme ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Toplam ödeme tutarı 12 milyon 305 bin 750 lira olarak açıklandı.

Giresun’da manda yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik destekleme ödemeleri tamamlandı. Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, birlik bünyesindeki işletmelere yönelik destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Geldi, 286 işletmede bulunan bin 304 manda ve 403 malak için toplam 12 milyon 305 bin 750 lira ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

 

13 yıl önce kuruldu

Manda üretiminin her geçen gün arttığını vurgulayan Geldi, "Dünyada ekonomik durgunluğun yaşandığı bir dönemde, il ekonomisine sağlanan bu destek hem üretim hem de maddi katkı açısından büyük önem taşıyor. İlimizde 13 yıl önce kurulan birliğimiz, manda ıslah projesi kapsamında önemli hizmetler yürütmektedir. Yapılan bu ödemelerle üreticilerimize ciddi bir katkı sağlanmıştır" dedi.

 

Manda ürünleri üretim tesisi faaliyete geçti

Sadece manda yetiştiriciliğiyle sınırlı kalmadıklarını belirten Geldi, manda ürünlerine yönelik üretim tesisinin de faaliyete geçtiğini ifade etti. Geldi, "Manda üretiminin yanı sıra süt, yoğurt, kaymak ve peynir üretimi yapılan tesisimizi bölgemizde hizmete açtık. Bu tesisi çok önemsiyoruz. Çünkü üyelerimizin daha fazla kazanmasını, vatandaşlarımızın ise daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

 

Birliğin 2012 yılından bu yana il ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getiren Geldi, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar üyelerimize toplam 44 milyon lira destek dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

