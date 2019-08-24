“Giresun’da Kültür ve Yaşam” konulu foto maraton ödülleri sahiplerini buldu Giresun’da,17 ilden 89 fotoğraf gönüllüsünün katıldığı “Giresun’da Kültür ve Yaşam” konulu foto maraton yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Giresun’da,17 ilden 89 fotoğraf gönüllüsünün katıldığı “Giresun’da Kültür ve Yaşam” konulu foto maraton yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Giresun Valiliği himayelerinde, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) tarafından organize edilen Giresun Belediyesi, Giresun Üniversitesi ve Giresun Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğünün desteklediği “Giresun’da Kültür ve Yaşam” konulu foto maraton sona erdi.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın sıra fotoğrafçılar ve davetliler katıldı.

GEZFOD Başkanı Mehmet Gök, Giresun’u yurt içi ve yurt dışında fotoğraf sanatıyla tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade ederken Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’daGEZFOD’u yaptıkları organizasyonlarından dolayı tebrik etti.

Yarışmada Meral Yeşilçiçek, Esengül Yavuz,Cihan Karaca ilk üç sırayı paylaşırken Olgun Gayık, Servet Çınar’a mansiyon ödülü, drone ödülü ise Fatih Muhammet Topal’a verildi.

Ayıca50 adet fotoğrafın da sergilemeye layık görüldüğü kaydedildi.

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