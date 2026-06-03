İspanya ve Fransayı örnek gösterdi:

SAHİLLERİ KURTARMAK İÇİN BELEDİYELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bilhassa belediyelere önemli görev düştüğünü kaydeden İzzet Ünlü, "Belediyelerin sahillerde çöp kutuları ve yönlendirici tabelalarla bu işe destek olması gerekiyor. Vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapar ise sahillerimiz tertemiz, Antalya’mız hep temiz olur. Sahil boyu banklarda vatandaşlarımız denize karşı oturup keyif yapıyor ama o bankın yanına sigara izmaritini koyacağı bir çöp kutusu veya bir tabla gibi materyallerle desteklenirse ve tabelalarla yönlendirilirse sorumluluk sahibi insanın da oraya atmaması gerekiyor. Sahile çöp atmaması gerekiyor" dedi.