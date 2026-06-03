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Yeniakit Publisher
İspanya ve Fransayı örnek gösterdi:
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İspanya ve Fransayı örnek gösterdi:

Antalya Denizcileşme Platformu, yaz aylarında Türkiye plajları için yeni bir uygulamanın gelmesi için harekete geçti.

#1
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Türkiye'de yaz mevsimiyle birlikte Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere plajlarda yoğunluk artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği plajlarda içilen sigaraların izmaritleri büyük kirliliğe yol açıyor. Bilinçsiz vatandaşlar içtikleri sigaraların ve diğer yiyecek- içeceklerin atıklarını sahile bırakıp gidiyor. Turizmde Türkiye'nin rakibi Akdeniz ülkelerinden İspanya ve Fransa'da ise birçok sahilde sigara içmek yasak. Cezası ise 30 avrodan başlayıp 2 bin avroya kadar çıkıyor.

#2
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"MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA KONULMASINI ÇOK ARZU EDİYORUM" Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, denizi ve çevreyi kirletmemenin en güzel yolunun kirletmemeyi öğretmek olduğunu söyledi. İzzet Ünlü, “Bu eğitimle başlıyor, ilkokuldan başlıyor. Milli Eğitim müfredatına, 'Deniz ve Çevre Koruma Dersi' konulmasını çok arzu ediyorum Antalya'da senelerdir temizlik yapıyoruz ve en çok sigara izmariti topluyoruz. Biliyorsunuz İspanya'da bu yasaklandı. Kanarya Adalarında, Güney Fransa'da, Sardunya'da plajlara sigara içme yasağı getirildi. 30 avrodan 2 bin avroya kadar yaptırım uygulanıyor" dedi.

#3
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"DOĞAMIZ İÇİN ÇOK ZARARLI" İspanya ve Fransa sahillerindeki sigara içme yasağı uygulamasının Antalya ve Türkiye'deki sahiller ve plajlarda da uygulanmasını isteyen Ünlü, “Sahillerimizde sigara içmenin yasaklanması deniz ve çevre bakımından önemli bir konu. Örneğin Konyaaltı Sahili'nde baktık, dolaştık, her tarafta sigara izmariti dolu. Bunlar nehirlere, kanalizasyonlara ve oradan direkt denize gidiyor. İçme sularına karışıyor. Hem sağlığımız hem doğamız için çok zararlı. Kanserojen bir madde ve izmarit 10 ile 15 yıl arasında doğada bertaraf olabiliyor" diye konuştu.

#4
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SAHİLLERİ KURTARMAK İÇİN BELEDİYELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bilhassa belediyelere önemli görev düştüğünü kaydeden İzzet Ünlü, "Belediyelerin sahillerde çöp kutuları ve yönlendirici tabelalarla bu işe destek olması gerekiyor. Vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapar ise sahillerimiz tertemiz, Antalya’mız hep temiz olur. Sahil boyu banklarda vatandaşlarımız denize karşı oturup keyif yapıyor ama o bankın yanına sigara izmaritini koyacağı bir çöp kutusu veya bir tabla gibi materyallerle desteklenirse ve tabelalarla yönlendirilirse sorumluluk sahibi insanın da oraya atmaması gerekiyor. Sahile çöp atmaması gerekiyor" dedi.

#5
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"FAHRİ MÜFETTİŞLERİN OLMASI BİR GEREKLİLİK" Yere sigara izmariti atmanın cezasının olduğuna da dikkati çeken İzzet Ünlü, bu konuda Eskişehir-Odunpazarı Belediyesi ve Bolu Belediyesi'nin uygulamalarını örnek gösterdi. Ünlü, “Bu belediyeler zabıta birimlerine sigara izmariti atanlara ceza yazma yetkisi verdi. Antalya'da da bunun işlemesi gerekiyor. Ve trafik fahri müfettişleri var, aynı şekilde çevre, deniz, fahri müfettişlerinin olması da bir gereklilik. Bunun da değerlendirilmesini arzu ederiz" diye konuştu.

#6
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"BAŞKA ANTALYA YOK" İzzet Ünlü, Antalya'nın 640 kilometrelik sahilinde bugünlerde hep çevre temizliği ve deniz dibi temizliği yapıldığını belirterek, "Daha temiz bir Antalya, daha temiz bir deniz için halkımızı bilinçli olmaya ve inisiyatif almaya davet ediyoruz. Denizi ve çevreyi kirletmemenin en güzel yolu eğitim. O eğitimi vermemiz lazım. Bilinçli toplum, bilinçli insanların yetişmesi gerekiyor. Termal kameralarımız var belediyenin sahilleri gözetlediği. Daha kontrollü, daha dikkatli ve caydırıcı etkenlerle bu önlem alınabilir. Plajlarımız temiz, denizimiz temiz kalmalı. Başka Antalya yok" dedi./ kaynak: haber7

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