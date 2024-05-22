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Gündem Giresun'da korkunç olay!
Gündem

Giresun'da korkunç olay!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:35:00 -
Giresun'da korkunç olay!

Giresun'da Veysel Alkan (67), tartıştığı yeğeni Ali İ. (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Köy evinde Veysel Alkan ile yeğeni Ali İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İ., bıçakla Alkan'ı yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

Yapılan kontrollerde kanlar içinde yerde yatan Alkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali İ., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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