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Giresun’da Kent Kültürü Sergisi açıldı

Giresun’da Kent Kültürü Sergisi açıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 15:27
Giresun’da Kent Kültürü Sergisi açıldı

Giresun’da Kent Kültürü Sergisi açıldı. Sergide Cumhuriyetin ilk yıllarında Giresun’da yayınlanan Osmanlıca gazeteler, obje ve resimler yer aldı.


Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Giresunlu Araştırmacı-Yazar Erden Menteşoğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle oğlu Gazi Menteşeoğlu tarafından Can Akengin Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi törenle açıldı. 15-22 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık kalacak sergide Giresun’a özgü eski fotoğraflar, Osmanlıca gazete ve belgeler ile çeşitli objeler yer alıyor.


Araştırmacı-Yazar Erden Menteşoğlu’na ait bir çok gazete, fotoğraf ve objelerin de yer aldığı sergiyle ilgili bilgi verenoğlu Hüseyin Gazi Menteşoğlu “Bu yıl toplamda 100 adet nadir fotoğraf ve belge çerçevelenmiştir. İlk olarak 2017 yılında Hüseyin Gazi Menteşeoğlu tarafından düzenlenen Giresun Kent Kültürü sergisinde yine bu yıl ilk kez Giresun Posta Tarihi’ne ışık tutacak Osmanlı dönemi zarf, pul ve posta damgalarına yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlıca belge ve gazetelerin Türkçe çevirileri yapılarak açıklamalar belgelerin altlarına yerleştirilmiştir. Her yıl farklı fotoğraf, belge ve gazeteler kullanılmaktadır. Bu yıl 1890’lı yıllara dayanan Giresun kartpostalları ve 1910’lu yıllardan itibaren Giresun’da yayımlanan Osmanlıca gazete ve dergiler kullanılmıştır. Ayrıca siyah-beyaz fotoğraf sanatına üzgü, fotoğraf makinaları ve malzemeleri konulu bir köşe hazırlanmıştır. Osmanlı duvar saatleri, radyolar, matbuat malzemeleri ve eski ev gereçleri sergilenen objeler arasındadır. Araştırmacı yazar Ömer Erden Menteşeoğlu’ndan kalanlar ve Hüseyin Gazi Menteşeoğlu tarafından da 18 yıldır sahaf, mezat ve müzayedelerden toplanmakta olan Giresun fotoğraf ve belgeleri dosyalardan çıkarılmış ve Giresunluların beğenisine sunulmuştur” dedi.


Giresun Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan plakette Hüseyin Gazi Menteşoğlu’na 26. Dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:27
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kültür

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