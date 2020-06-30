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Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:42:50 -
Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından üç gün boyunca sonuç alınamadı.

Çalışmaların 4. gününde bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

Arama çalışmalarında 105 personel görev alıyor.

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