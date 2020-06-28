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Aktüel

Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-28 10:58:30 -
Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışması sürüyor.

İlçenin İcilli köyünde, akşam saatlerinde eve dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece bir sonuç alınamadı.

Jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 85 personel, Tirsi'nin bulunması için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

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