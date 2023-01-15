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Gündem Giresun'da jandarma operasyonu
Gündem

Giresun'da jandarma operasyonu

Giresun-Şebinkarahisar ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin "keşif-gözetleme, pusu-dinleme ve arama-tarama" faaliyetleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 19:31:00 -
Giresun'da jandarma operasyonu

Giresun-Şebinkarahisar ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin "keşif-gözetleme, pusu-dinleme ve arama-tarama" faaliyetleri gerçekleştirdiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca 14-15 Ocak tarihleri arasında terörle mücadele harekatı kapsamında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe kırsalında "keşif-gözetleme, pusu-dinleme ve arama-tarama" faaliyetlerinin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Eryılmaz Operasyonu" adı verilen operasyona katılan timlerin vukuatsız olarak birliğine döndüğü kaydedildi.

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