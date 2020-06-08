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Aktüel

Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:20:30 -
Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ile Keşap ilçelerinde kamyonet ve otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tirebolu ilçesi Ergenekon Köyü yolunda Yılmaz Sevindik (58) yönetimindeki 28 TC 859 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Sevindik ve kamyonette bulunan Erol Efe (54) hayatını kaybetti.

Keşap İlçesi Harmandarlı Köyünde Necdet Yılmaz (60) idaresindeki 34 UH 3851 plakalı otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye düştü.

Kazada yaralanan Yılmaz ve otomobildeki Bilal Yılmaz (72) 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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