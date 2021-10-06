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Gündem Giresun'da heyelan! Bir ev boşaltıldı
Gündem

Giresun'da heyelan! Bir ev boşaltıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, mahalle ve köy yollarında hasarlar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 23:29:00 -
Giresun'da heyelan! Bir ev boşaltıldı

Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde yağışın etkili olduğunu söyledi.

Günece, Kızılelma, Tepeköy ve Akdarı mahallelerinde heyelanların meydana geldiğini aktaran Kır, "Kızılelma mahallemizdeki bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yine bir evde de su baskını meydana geldi. Mahalle yollarımızda heyelanlar söz konusu." dedi.

Kır, belediye ekiplerinin oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Yağış nedeniyle köy yollarında da heyelanlar meydana gelirken, kaymakamlık ve il özel idaresi ekiplerince hasarların giderilmesi için çalışma yürüttüğü bildirildi.

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