Giresun’da hasadı yapıldı, kilosu 2000 TL! Üreten servet kazanıyor

Şebinkarahisar ilçesinde vatandaşlar, bin bir zahmetle tek tek elle topladıkları ekşi karadut meyvelerinden hazırladıkları pekmezi altın fiyatına satıyorlar.

Bu meşhur karadut pekmezi, ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, asırlık karadut ağaçlarından toplanan meyvelerin olgunlaşmaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel yöntemlerle pekmez yapılarak yöre ekonomisine katkı sağlayan Şebinkarahisar karadutundan elde edilen 'Karadut Pekmezi'nde önceki yıllarda 1 tona yakın ürün bekleniyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yıl ise bahar aylarında geç olan zirai don çiçek açan karadut ağaçlarını etkiledi. Bu nedenle bu yıl ki rekolte yaklaşık yüzde 15-20 oranında biraz azalma bekliyoruz. Bu da ne yazık ki fiyatlara yansıyacaktır. Ancak gelecek yıllarda bu sayının doğal afet olmazsa yeni dikilen karadut fidanlarının büyümesiyle artış bekliyoruz."

Fiyatı altınla yarışıyor

Şebinkarahisar karadutunu siyah dutla karıştırdıklarını belirten Arslan, "Şebinkarahisar dışında pazarlarda satılan siyah dut pekmezi ile karadut pekmezini insanlar karıştırıyor. Siyah dut beyaz dutun siyah olan cinsi, karadut ise daha farklı bir ürün. Şebinkarahisar Karadutu 600-700 yıllık ağaçlarda tek tek elle toplanarak hasat ediliyor. Arasında hem lezzet farkı hem de sağlık açısından büyük farklar oluyor. Ekşi Karadut olarak da bilinen bu meyve, karadut ağaçlarından 20 yıldan sonra düzenli olarak meyve vermeye başlıyor. İlçemizde 600-700 yaşında karadut ağaçları var. Hem fiyat konusunda hem de sağlık açısından ikisini ayırt etmek gerekiyor." dedi.

Karadut Pekmezinin Kilosu 2.000 TL