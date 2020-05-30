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Aktüel

Giresun'da boğazından silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:40:30 -
Giresun'da boğazından silahla vurulan kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi silahla ateş edilerek öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kümbet köyünün Çayırlı oba mevkisinde M.K. (20) ile Tamer Okusal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, el yapımı silahla Okusal'a ateş etti.

Boğazından yaralanan Okusal, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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