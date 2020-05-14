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Giresun'da bir yerleşim yerindeki karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:41:10 -
Giresun'da bir yerleşim yerindeki karantina kaldırıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde bir yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı İlit köyü Kıran mevkisinde, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 30 Nisan'da karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 gün süreyle uygulanan karantina tedbirinin bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdiği kaydedildi.

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