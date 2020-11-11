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Aktüel Giresun'da ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı
Aktüel

Giresun'da ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:39:47 -
Giresun'da ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde arka ayakları kırık halde bulunan köpek, jandarma ekiplerince tedavisi için veterinere götürüldü.

Tepeköy mevkisinde devriye faaliyetinde olan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek fark etti.

Jandarma personeli, kamyonete koyduğu köpeği ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Arka ayakları kırık olduğu tespit edilen yaralı köpek, ileri tetkik ve tedavisi için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.


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