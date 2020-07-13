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Aktüel

Giresun'da Atkoyağı Yaylası'ndaki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:53:06 -
Giresun'da Atkoyağı Yaylası'ndaki karantina sona erdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, Atkoyağı Yaylası'nda uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Güce Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tekkeköy köyüne bağlı Atkoyağı Yaylası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın bugün saat 08.00'de sona erdiği kaydedildi.


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