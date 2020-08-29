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Aktüel Giresun'da askerlerin selzedelere desteği devam ediyor
Aktüel

Giresun'da askerlerin selzedelere desteği devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:42:56 -
Giresun'da askerlerin selzedelere desteği devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına askeri personelin desteği sürüyor.

Sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik işleri devam ediyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı askerler, vatandaşlara ev ve iş yeri tahliyesinde eşyalarını taşıyarak destek veriyor.

İlçede iş yerlerinin temizlenmesinde de etkin rol üstlenen askerler, vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için gayret gösteriyor.



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