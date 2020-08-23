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Aktüel Giresun'da arama kurtarma faaliyeti yapacak ekibi taşıyan uçak havalandı
Aktüel

Giresun'da arama kurtarma faaliyeti yapacak ekibi taşıyan uçak havalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:44:44 -
Giresun'da arama kurtarma faaliyeti yapacak ekibi taşıyan uçak havalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki arama kurtarma faaliyetine katılacak ekip ile teçhizatı bölgeye ulaştıracak uçağın havalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssü'nden bölgeye hareket etti."

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