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Giresun’a yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapılıyor

Giresun’da Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan arsa üzerine yapılacak olan yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası için arsa tahsisi işlemi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:03:36 -
Giresun’a yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapılıyor

Giresun’da Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan arsa üzerine yapılacak olan yeni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası için arsa tahsisi işlemi gerçekleştirildi.


Giresun’un merkez ilçesine bağlı Gedikkaya mahallesinde bulunan ve mülkiyeti TOKİ’ye ait 3500 metrekarelik arsa üzerine Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapılması için TOKİ’den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arsa tahsisi işlemi gerçekleştirildi.


Daha hızlı ve daha kapsamlı hizmet merkezi olması planlanan yeni kamu binasının, çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip bir şekilde projesinin oluşturulacağı bildirildi. Yeni hizmet binasının yapımına en kısa zamanda başlanması bekleniyor.


Yeni hizmet binası projesine ilişkin bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Giresun’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yeni hizmet binası kazandırmak için bir süredir girişimlerde bulunuyorduk. Arsa tahsisinin gerçekleşmesiyle çalışmalar hız kazandı.Projeye vermiş olduğu desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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