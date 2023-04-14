Giresun’a 1.5 milyarlık yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören illerde yaraları sarıp hayatı normale döndürme adına gerekli adımlar atılıyor. Yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.

Talimat Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakanlığın koordinesinde yapılan afet çalışmalarına hız verildi. Çalışmalar kapsamında 2020-2022 döneminde ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ, Malatya’da ihtiyaç duyulan konutlar ve ticari yapılar süratle inşa edilerek vatandaşlara sunuldu. Böylece afetin etkileri ortadan kaldırıldı. 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’de ise 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet evin yapımı bitirildi.

23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu ve Sinop’ta bin 265, Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dahilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutların hak sahiplerine teslim sürecine başlandı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ile 730 ahır inşa edildi. Bakanlık eliyle afet bölgelerinde 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahır tüm sosyal donatılarıyla vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023’te teslim edilecek.



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Vatandaş yalnız bırakılmadı

Giresun’da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 projeye devam ediliyor. Giresun’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 3 bin 764 ev, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak hak sahiplerine sunuldu. Yine TOKİ’yle 690 konut ve 19 dükkânın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor. Giresun’u yeniden ihya ve inşa etmek için yapılan diğer hamleler ise şu şekilde:

Vatandaş yalnız değil

22 Ağustos 2020’de yaşanan sel felâketinin ardından vatandaş yalnız bırakılmadı. Selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde felâketin yaraları hızla yapılan çalışmalar sayesinde sarıldı.

Bu kapsamda Dereli ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere sel afeti sonrası tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ile 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira ve taşınma, kamulaştırma, yapım çalışmaları tamamlandı.

Mahallelerde ve kırsal alanlarda toplam 369 konut 122 ticari ünite ve 24 köy evinin inşaatı tamamlanıp hak sahiplerine sunuldu.

Tirebolu ilçesi Sekü Köyü ve Espiye ilçesi, Adabük Mahallesi’nde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri bitirildi. Buralarda projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile TOKİ tarafından sürdürülüyor.

Giresun İli Çaldağ Mahallesi’nde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 adet işyerinin yapımı tamamlanmış olup teslim aşamasında.

Espiye ilçesinde rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımına devam ediliyor.

Ahırlar da yenilendi

Bunun yanında 2 yıl önce Giresun’da yaşanan sel felâketinden en çok zarar gören Dereli ve Doğankent’te toplam 369 konut inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla tüm konutlar hak sahibi Giresunlulara teslim edildi. Dereli, Doğankent ve Tirebolu’da da inşa edilen 250 ahırlı köy evinin yapımına ise devam ediliyor.

Bakanlık sözünü tuttu

Bakanlık, “Dereli’yi yeniden ayağa kaldıracağız” sözünü tuttu. Bugün Yeni Dereli Projesi kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü inşaatlarının yapımı sürdürülüyor. Dereli İlçesi Jandarma komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlanmış olup 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlanarak kullanıma açılacak. Giresun’da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında bin 550 konut ve 2 bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşlara takdim edilecek.

İşte rakamlar

Giresun’un ilçe ilçe teslim edilen konut ve dükkân sayısı şöyle:

Dereli 213 adet konut, 82 adet dükkân

Doğankent 156 adet konut, 40 adet dükkân

Çaldağ 24 konut, 19 işyeri

Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu İlçeleri ve Köylerinde 24 adet Köyevi

Giresun’da toplam 369 adet konut, 122 adet dükkân ve 24 adet köy evi teslim edildi.