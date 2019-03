Giresun yerel seçim sonuçları 2019 | Giresun ilçeleri yerel seçim sonuçları

2019 Giresun yerel seçim sonuçları YSK. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2019 seçim sonuçları açıklanmaya başlar başlamaz haberimizden ulaşabilirsiniz. Giresun 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. Giresun ilçeleri ve beldelerine ait 31 Mart yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Giresun seçim sonuçları kullanılan oyların ardından, Giresun ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Giresun yerel seçim sonuçları son dakika sorgulanmaya başlanacak. Giresun Bulancak ilçesinde yerel seçim sonuçları nasıl, Giresun Şebinkarahisar yerel seçim sonuçları ne, Giresun seçim sonuçları, oy oranları, hangi parti en fazla oy aldı? İlçe ilçe Giresun son dakika seçim sonuçları…

Giresun belediye başkan adayları

AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu olurken,

CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim (CHP-İYİ Parti-HDP Millet İttifakı),

Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı Cemil Pehlivan,

Büyük Birlik Partisi (BBP) Giresun belediye başkan adayı Hakan Havuz oldu.

AK Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları

Ayvacık Belediyesi: Mehmet Ünal Şahin Bayram

AK Parti Alucra belediye başkan adayı Yalçın Eker

AK Parti Bulancak belediye başkan adayı Recep Yakar

AK Parti Çamoluk belediye başkan adayı Musa Varıcı

AK Parti Çanakçı belediye başkan adayı Sezer Kadakal

AK Parti Dereli belediye başkan adayı Kazım Zeki Şenlikloğlu

AK Parti Doğankent belediye başkan adayı Ruşen Özden

AK Parti Espiye belediye başkan adayı Mustafa Karadere

AK Parti Eynesil belediye başkan adayı Coşkun Somuncuoğlu

AK Parti Görele belediye başkan adayı Tolga Erener

AK Parti Güce belediye başkan adayı Aytekin Geçgel

AK Parti Keşap belediye başkan adayı Mehmet Emür

AK Parti Piraziz belediye başkan adayı Uğur Melikoğlu

AK Parti Şebinkarahisar belediye başkan adayı Şahin Yılancı

AK Parti Tirebolu belediye başkan adayı Abdullah Karabıçak

AK Parti Yağlıdere belediye başkan adayı Abdurrahman Kırhasanoğlu

AK Parti Giresun belde belediye başkan adayları 2019

Belde Belediye Başkan Adayları ise şu şekilde: Bulancak, Aydındere: Nuri Demir, Bulancak, Kovanlık: Harun Kalıntaş, Dereli, Yavuzkemal: İsmail Yıldız, Espiye, Soğukpınar: Özcan Özdemir, Eynesil, Ören: Mustafa Eren, Görele, Çavuşlu: Fatih Duzcu, Giresun Merkez, Duroğlu: İbrahim Dere, Yağlıdere, Üçtepe: Harun Öztürk”

CHP Giresun belediye başkan adayları

CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu

CHP Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır

CHP Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz

CHP Giresun Alucra belediye başkan adayı Ahmet Yunus Ekşi

CHP Giresun Bulancak belediye başkan adayı Necmi Sıbıc

CHP Giresun Dereli belediye başkan adayı Aytekin Karakayalı

CHP Giresun Görele belediye başkan adayı Özkan Dural

İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları

Giresun Bulancak Aydındere HAYDAR KARAKILIÇ

Giresun Dereli İSMAİL BEKTAŞOĞLU

Giresun Doğankent İSMAİL TARI

Giresun Espiye İBRAHİM ÖNAL

Giresun Eynesil Ören İSMET KART

Giresun Görele Çavuşlu HÜSEYİN ARSLAN

Giresun Merkez Duroğlu MUSTAFA AKSU

Giresun Şebinkarahisar OKTAY ALP

Giresun Yağlıdere METİN TURGUT

MHP Giresun ilçe belediye başkan adayları

Giresun Eynesil Emre Kemal

Giresun Güce Yüksel Geçgel

Giresun Şebinkarahisar Murat Bölük

Giresun Yağlıdere Yaşar İbiş

Giresun Çanakçı İsmet Öncü

Giresun Dereli Erdoğan Satgun

Giresun Tirebolu Fikri Şen

Giresun Doğankent Birol Tekin

Giresun Espiye Tuğrul Yanıkoğlu

Giresun Keşap Mehmet Yüksel

Giresun Alucra Suat Aybar

Giresun Bulancak Barış Çelebi

Giresun Çamoğlu Fatih Düz

Giresun Piraziz Göksel Güneş

Giresun 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kerim Aksu % 46

AK Parti adayı Yılmaz Can % 39

MHP adayı Orhan Erzurum % 11

Şebinkarahisar belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 41

MHP % 32

CHP % 1

Bulancak belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 38

SP % 10

MHP % 2

Alucra belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 55

SP % 21

MHP % 21

Espiye belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

MHP % 39

CHP % 5

Görele belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 33

Bağımsız % 30

CHP % 26

Piraziz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

AK Parti % 34

MHP % 21

Giresun seçmen sayısı

Giresun merkez 84.132

Alucra 6.244

Bulancak 42.507

Çamoluk 6.068

Çanakçı 5.758

Dereli 15.912

Doğankent 4.973

Espiye 21.324

Eynesil 11.006

Görele 22.216

Güce 6.011

Keşap 16.339

Pirazi 11.359

Şebinkarahisar 15.584

Tirebolu 21.379

Yağlıdere 13.475