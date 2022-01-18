Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Giresun’da da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple Giresun’da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak konusu.

Giresun yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Giresun Valiliği açıklama okullar tatil mi?

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan kar yağışlarının Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinden kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışı ile birlikte başta eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

18 Ocak Salı günü kar yağışı sebebiyle Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verildi.

19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama gelir gelmez haberlerimizde yer vereceğiz.