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Giresun ve Ordu’da tefeci operasyonu: 5 kişi gözaltında

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce “Tefecilik” yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

16 Kasım 2018 Cuma 17:14
Giresun ve Ordu’da tefeci operasyonu: 5 kişi gözaltında

Şüphelilerin ikamet adreslerinde, iş yerlerinde ve tespit edilen araçlarında yapılan aramalar neticesinde, bir adet 7.65mm çapında ruhsatsız tabanca 6 Adet 7.65 mm çapında dolu fişek, 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal madalyon ve sikke, 57 adet 9mm çapında dolu fişek ve çok sayıda belge, doküman, tapu, senet, çek kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A,Ö.K, S.T.C, M.K ve O.S isimli 5 şüpheli hakkında “Tefecilik” suçundan adli tahkikata başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:14
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